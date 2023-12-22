Певица Слава спровоцировала слухи об ухудшении здоровья Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров в очередной раз оказался в центре всеобщего внимания. И причиной тому стали слова певицы Славы. Артистка спровоцировала слухи о том, что у бывшего мужа Аллы Пугачевой возникли проблемы со здоровьем. Якобы на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой он пришел с катетером на руке.

«Артисты, наши любименькие, берегите себя. Что ж такое», — пишет Слава.

Певица посоветовала звездным коллегам зимой не появляться на публике без одежды в одном белье, как это было на тусовке Ивлеевой. Иначе, как подметила Слава, можно и заболеть. Артистка считает, что в такую погоду лучше носить шерстяные носки и штаны с начесом. А саму вечеринку у Насти Ивлеевой поп-дива назвала «срамотой».

Кстати, Филипп Киркоров в последнее время часто появляется на публике. Он устроил праздник по случаю дня рождения дочери Аллы-Виктории, пригласив всех ее одноклассников на премьеру фильма «Елки-10». На ковровой дорожке поп-король позировал вместе с именинницей, которая получила от Ани Лорак в подарок бриллиантовый брастлет.