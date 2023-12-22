В Санкт-Петербурге затопило квартиру Андрея Урганта

Подробностями неприятного происшествия с журналистами поделился Андрей Ургант. Его квартиру в Санкт-Петербурге затопило. И как выяснилось, это уже случалось и раньше. О такой неприятности актер узнал совершенной случайно. Урганту смогли дозвониться его перепуганные соседи. Их квартиры тоже пострадали от затопления. Апартаменты звезды кино располагаются в доме на Литейном проспекте. Андрей Ургант спокойно отнесся к произошедшему.

«Позвонили соседи. Поскольку это происходит не в первый раз, то у нас налажена уже такая связь. Я полагаю, что раз так интенсивно сбрасывали лед, то я думаю, что пробили крышу в очередной раз», — считает актер.

С подтоплением в своей квартире Андрей Ургант сталкивается уже в четвертый раз. Особенно пострадал потолок в квартире — на нем образовались желтые пятна, на полу всюду была воды. Эксперты полагают, что причиной этому могла стать протечка из-за пробоины в крыше во время чистки снега. Однако тут потребуется детальная экспертиза.

По материалам 5-tv.ru