Павел Прилучный с сыном на руках запечатлелся у нового камина в своем особняке

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Ему удалось стать известным на всю страну. Звезда сериала «Мажор» покорял сердца девушек без усилий. Но восемь лет он был в браке с Агатой Муцениеце, которая родила ему сына Тимофея и дочку Мию.
Их развод случился внезапно в 2020 году. А спустя два года актер сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Тогда он сразу купил новый дом, где теперь растет их сын Микаэль. Артист заверяет, что новая жена делает его лучше. Он старается во всем ей помогать.
На этот раз Павел захотел усовершенствовать дом. За несколько дней до Нового года он сделал камин. наняв бригаду рабочих. Актер поделился новым видео, на котором сидит в кресле с маленьким сыном на руках и любуется трескающим огнем в камине. Супруги успели украсить особняк к Новомо году. У них висят носки для подарков на стене и стоит светящийся снеговик.
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«Друзья, хочу поделиться с вами своей историей. Год назад мы купили дом, в котором был не предусмотрен камин. Мы какое-то время пытались обмануть себя биокамином, но это было совсем не то. И я начал искать компании, которые смогли бы воплотить нашу мечту в реальность», – написал он.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Павел совершает настоящие подвиги, чтобы дома было уютно. Напомним, что ранее о продал дом, где жил с первой женой Агатой.