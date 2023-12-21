Павел Прилучный с сыном на руках запечатлелся у нового камина в своем особняке

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Ему удалось стать известным на всю страну. Звезда сериала «Мажор» покорял сердца девушек без усилий. Но восемь лет он был в браке с Агатой Муцениеце, которая родила ему сына Тимофея и дочку Мию.

Их развод случился внезапно в 2020 году. А спустя два года актер сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Тогда он сразу купил новый дом, где теперь растет их сын Микаэль. Артист заверяет, что новая жена делает его лучше. Он старается во всем ей помогать.