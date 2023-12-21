Глюкоза засняла поцелуй дочки Лидии с бойфрендом, который улетит с ней на Сейшелы

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, не раз рассказывала, что в юности связала с плохой компанией и вела не очень хороший образ жизни. Но музыка и карьера поменяли ее интересы. Артистка стала знаменита благодаря своим песнями, а также ролям в кино. Она счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым.

Примечательно, что у них растут дочки Лидия и Вера. Страшая пошла по стопам мамы и уже поет на сцене. А недавно 16-летняя наследница звезды призналась, что у нее есть бойфренд.