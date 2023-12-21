Глюкоза засняла поцелуй дочки Лидии с бойфрендом, который улетит с ней на Сейшелы

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, не раз рассказывала, что в юности связала с плохой компанией и вела не очень хороший образ жизни. Но музыка и карьера поменяли ее интересы. Артистка стала знаменита благодаря своим песнями, а также ролям в кино. Она счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым.
Примечательно, что у них растут дочки Лидия и Вера. Страшая пошла по стопам мамы и уже поет на сцене. А недавно 16-летняя наследница звезды призналась, что у нее есть бойфренд.
На этот раз Глюкоза даже показала фото влюбленных. Потенциальный жених Лидии пришел к ней домой. Его личность она пока скрывает. В кадре на нем надета вязаная балаклава. Артистка подловила момент, кода пара целовалась.
«Какие у меня уже взрослые дети», – написала она.
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Напомним, что на одной из премий, где выступала Лидия, дочка Глюкозы рассказала, что певица повезет всю семью отдыхать на Сейшелы на Новый год. И она похвасталась, что бойфренд полетит с ней. Ему даже позволят присоединится к семейной традиции с записками, в которых нужно писать задания для всей семьи.
Лидия Чистякова с бойфрендом. Фото: соцсети Глюкозы