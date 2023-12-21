Общественный деятель попросил Генпрокуратуру проверить Ивлееву на налоги после демонстрации бриллианта за 23 миллиона рублей

На этот раз на Настю посыпались обвинения. Многие посчитали, что вечеринка быа пошлой и вульгарной, а кто-то даже заподозрил, что блогерша нарушила закон. Так общественники потребовали проверить вечеринку артистки на экстремизм и пропаганду наркотиков.

А потом проверке прошедшего мероприятия на экстремизм и пропаганду наркотиков. Глава ФПБК Виталий Бородин также обратился в Прокуратуру с просьбой проверить Ивлееву на налоги после демонстрации дорогостоящего украшения.

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Теперь звезду могут проверить на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну РФ в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время, пишет Телеграм-канал Mash. Напомним, что это не первый случай, когда телеведущая тратит миллионы на развлечения. Два года назад она устроила пати в честь своего 30-летия, которая обошлась ей примерно в семь миллионов рублей.