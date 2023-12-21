Общественный деятель попросил Генпрокуратуру проверить Ивлееву на налоги после демонстрации бриллианта за 23 миллиона рублей

Настя Ивлеева. Фото: соцсети Настя Ивлеевой

Блогерша Настя Ивлеева закатила вечеринку, на которой похвасталась дорогим украшением. Теперь ее проверят на достоверность полученных доходов.

Настя Ивлеева уже давно стала известной персоной. Она вела шоу «Орел и решка», а потом стала создавать свои проекты. Постепенно блогерша стала хорошо зарабатывать. Она не раз демонстрировала, что ездит на Lamborghini Urus, которая стоит около 20 до 40 миллионов рублей. А 20 декабря телеведущая решила закатить вечеринку, на которую позвала знаменитостей. 

Она объявила «голый» дресс-код, что сделало вечер провокационным. Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие звезды пришли в откровенных образах. А хозяйка вечера в прозрачном платье похвасталась украшением с бриллиантом за 23 миллиона рублей. 

На этот раз на Настю посыпались обвинения. Многие посчитали, что вечеринка быа пошлой и вульгарной, а кто-то даже заподозрил, что блогерша нарушила закон. Так общественники потребовали проверить вечеринку артистки на экстремизм и пропаганду наркотиков. 

А потом проверке прошедшего мероприятия на экстремизм и пропаганду наркотиков. Глава ФПБК Виталий Бородин  также обратился в Прокуратуру с просьбой проверить Ивлееву на налоги после демонстрации дорогостоящего украшения.

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Теперь звезду могут проверить на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну РФ в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время, пишет Телеграм-канал Mash. Напомним, что это не первый случай, когда телеведущая тратит миллионы на развлечения. Два года назад она устроила пати в честь своего 30-летия, которая обошлась ей примерно в семь миллионов рублей.

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