Портниха рассказала, как к Пугачевой в поезд ворвался незнакомец: «Лезет какой-то дядька в одних трусах»

По словам знакомой знаменитости, они находились в одном номере и приоткрыли окно, чтобы не было душно. Уже на рассвете портниха услышала шум и открыла глаза.

«Вижу, что в номер через приоткрытое окно лезет какой-то дядька в одних трусах: такой мощный, с животом. Я так испугалась! У меня на тумбочке ножницы лежали. Я их хватаю и кричу ему грозно: «Ты кто такой и что здесь забыл? Я тебе сейчас два удара, восемь дырок!». Мужик растерялся, на секунду даже приостановился. А я продолжала. «Федя, Федя, поднимайся! – кричу я вымышленному Феде», – вспомнила она.

Аксенова отметила, что Пугачева проснулась и даже быстро сообразила, что нужно подыграть. Певица притворилась мужчиной.

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«Сделала низкий голос и начала крутиться в кровати. «О-о-о-о, О-о-о-о», - низким басом стала говорить Алла. Мужик, который к нам залез в окно, испугался и бегом в одних трусах помчался к двери. Уже позже мы выяснили, что этот мужик пришел к любовнице, они весело проводили время. Но в какой-то момент в дверь номера постучался муж. И он, недолго думая, полез в другой номер», – пояснила портниха, пишет «МК».

Она призналась, что потом не раз говорила об этом с Аллой Борисовной. Они смеялись над этой ситуацией. По словам Аксенойой, артистка думала, что к ним вломился кто-то из сумасшедших. Напомним, что раньше звезду часто преследовали фанаты.