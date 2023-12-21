Портниха рассказала, как к Пугачевой в поезд ворвался незнакомец: «Лезет какой-то дядька в одних трусах»

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Портниха певицы Любовь Аксенова призналась, что случай нападения произошел в Минске. Тогда Алле Пугачевой пришлось притвориться мужчиной, чтобы спугнуть незваного гостя.

Алла Пугачева давно стала легендарной исполнительницей. В свое время она регулярно гастролировала. Артистка боится летать на самолете, поэтому обычно путешествует на поезде. Уже больше года она живет за границей. 

Минувшей осенью певица приезжала в Россию на несколько дней. Но теперь она снова находится на Кипре, где готовится отметить Новый год. При этом разговоры о ней на родине не умолкают. Портниха звезды Любовь Аксенова раньше ездила с ней на гастроли. Она вспомнила, как артистку напали в поезде, когда они были в Минске. 

По словам знакомой знаменитости, они находились в одном номере и приоткрыли окно, чтобы не было душно. Уже на рассвете портниха услышала шум и открыла глаза. 

«Вижу, что в номер через приоткрытое окно лезет какой-то дядька в одних трусах: такой мощный, с животом. Я так испугалась! У меня на тумбочке ножницы лежали. Я их хватаю и кричу ему грозно: «Ты кто такой и что здесь забыл? Я тебе сейчас два удара, восемь дырок!». Мужик растерялся, на секунду даже приостановился. А я продолжала. «Федя, Федя, поднимайся! – кричу я вымышленному Феде», – вспомнила она. 

Аксенова отметила, что Пугачева проснулась и даже быстро сообразила, что нужно подыграть. Певица притворилась мужчиной. 

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«Сделала низкий голос и начала крутиться в кровати. «О-о-о-о, О-о-о-о», - низким басом стала говорить Алла. Мужик, который к нам залез в окно, испугался и бегом в одних трусах помчался к двери. Уже позже мы выяснили, что этот мужик пришел к любовнице, они весело проводили время. Но в какой-то момент в дверь номера постучался муж. И он, недолго думая, полез в другой номер», – пояснила портниха, пишет «МК». 

Она призналась, что потом не раз говорила об этом с Аллой Борисовной. Они смеялись над этой ситуацией.  По словам Аксенойой, артистка думала, что к ним вломился кто-то из сумасшедших. Напомним, что раньше  звезду часто преследовали фанаты. 

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