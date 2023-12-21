Кети Топурия засняла, как восьмилетняя дочка и двухлетний сын приготовили пряничный домик на кухне

Кети Топурия давно стала известной персоной. Она строит карьеру на сцене. Ей удалось стать солисткой группы «А’Студио». Долгое время артистка не могла построить личную жизнь. Она родила дочку Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана.
Потом у певицы роман с рэпером Гуфом, но она ушла от него. А в 2020 году уже будучи беременно звезда сыграла свадьбу с дипломатом Львом Деньговым. Теперь у пары растет двухлетний сын Адам. Обычно супруги редко делиятся семейными фото.
На этот раз Кети решила показать, как наследники готовятся к Новому году. Она засняла восьмилетнюю дочку за столом на кухне. Девочка своими руками делала пряничный домик. А вот ее маленький братик смотрел мультики и громко кричал. Потом у Оливии получилась съедобная конструкция. Она стала украшать сладкое угощение. К ней пришел Адам, который залез на стул. Он решил ей помочь. Топурия за ними наблюдала и снимала все на камеру.
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Поклонники восхитились тем, как выросли ее наследники. Многие отметили, что сын звезды стал очень похож на папу. «Ну что за красивые детки», «Прям кадры из кино», «Оливия очаровательная», «Как Адам похож на папу», «Полный дом счастья», – стали писать подписчики.