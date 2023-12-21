Кети Топурия засняла, как восьмилетняя дочка и двухлетний сын приготовили пряничный домик на кухне

Кети Топурия давно стала известной персоной. Она строит карьеру на сцене. Ей удалось стать солисткой группы «А’Студио». Долгое время артистка не могла построить личную жизнь. Она родила дочку Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана.

Потом у певицы роман с рэпером Гуфом, но она ушла от него. А в 2020 году уже будучи беременно звезда сыграла свадьбу с дипломатом Львом Деньговым. Теперь у пары растет двухлетний сын Адам. Обычно супруги редко делиятся семейными фото.