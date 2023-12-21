Кадони признался, почему Бородина и Орлова взъелись на Бузову: «Очень некрасиво ушла с проекта»

«Почему вообще взъелись на нее Бородина и Орлова, и я в том числе? Потому что она очень некрасиво ушла с проекта „Дом-2“. История была такая. Первый съемочный день на новом канале должны открывать две топовых ведущих. Бородина приехала, она уже на гриме сидит. До съемки остается условно час. И Бузова скидывает ей эсэмэску: „А я не приеду“. Это была такая подстава! Если бы она сообщила хотя бы за день, то вместо нее вышел бы я. Программа была написана под нее. Это первая серия. Мы несколько месяцев не были в эфире. Проект начинается с того, что из него уходит звезда. Это баллов не накидывает. Подножка проекту — будь здоров! И после этого в определенную ночь она от всех нас отписывается», — заявил Влад в шоу «Злые языки».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Он также признался, что семь лет общался с Ольгой, посещал ее дни рождения. Телеведущий посчитал ее поступок лицемерием и предательством. Он также заверил, что за глаза Бузова о нем плохо говорила и зачастую другим людям говорила, что с ним не хотела сниматься. Кадони отметил, что у него открылись глаза в тот момент.

Он высказался, что команде Ольге нужно с ней поработать над ее психологическим состоянием. Телеведущий также заверил, что больше на нее не обижается.