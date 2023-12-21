Автор песен Трусовой о фигуристке: «Саша – талантливый и поцелованный Богом артист»

Александра Трусова является фигуристкой. Она завоевала большое количество наград. К 19 годам она уже стала серебряным призером зимних Олимпийских игр. Теперь она также участвует в ледовых шоу в Евгения Плющенко. Спортсменка обладает яркой внешностью.

Она также призналась, что после Олимпиады стала больше зарабатывать. Недавно чемпионка похвасталась новой квартирой. Также она стала неожиданно петь. Звезда недавно выпустила вторую песню «Я не кукла», которую записала с коллегами по льду — Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.