Автор песен Трусовой о фигуристке: «Саша – талантливый и поцелованный Богом артист»

Александра Трусова является фигуристкой. Она завоевала большое количество наград. К 19 годам она уже стала серебряным призером зимних Олимпийских игр. Теперь она также участвует в ледовых шоу в Евгения Плющенко. Спортсменка обладает яркой внешностью.
Она также призналась, что после Олимпиады стала больше зарабатывать. Недавно чемпионка похвасталась новой квартирой. Также она стала неожиданно петь. Звезда недавно выпустила вторую песню «Я не кукла», которую записала с коллегами по льду — Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.
Написал для нее этот трек и первую композицию «Два крыла» Вадим Антонов. Он признался, что нисколько не был смущен, что у фигуристки нет музыкального образования.
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«В шоу-бизнесе огромная часть артистов без профильного музыкального образования, но с дипломами финансистов, энергетиков, инженеров и менеджеров по продажам. А Саша — талантливый и поцелованный Богом артист. Ей легко дается и драматургия на льду, и все остальное, к чему она прикасается», — высказался автор музыки и слов для VOICE.
Он также похвалил ее коллег Софью и Марию. По словам Вадима, они прекрасно поработали над песней.