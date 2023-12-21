Жена Стаса Михайлова показала фото с сыном и маленькой внучкой

Стас Михайлов уже много лет выступает на сцене. Он является одном из самых востребованных артистов. У него большая армия поклонников. Примечательно, что сердце певца завоевала Инна Михайлова. Они поженились спустя пять лет после знакомства.
У них двое общих детей — Иванна и Мария. А также у каждого из супругов есть наследники от прошлых отношений. У жены артиста от футболиста Андрея Канчельскиса есть сын Никита и дочь Дарья. 21 декабря она поздравила своего старшего наследника.
Андрей-младший отметил юбилей. В соцсети Анна выложила его новое фото. Он позировал не один, с маленькой дочкой Эмилией.
«Сынок, любовь моя, с юбилеем! 30 лет назад родился самый добрый парень на земле! Храни Господь! Ты моя гордость и надежда! Мысленно рядом», — заявила мама парня.
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Андрей Канчельскис – младший с дочкой. Фото: соцсети Инны Михайловой
Поклонники восхитились тем, как выглядит сын жены Михайлова. Многие отметили, что у него внешность как у турцких актеров. Его осыпали комплиментами и поздравлениями. На другом фото именинник позировал с сестрой Евой. Она выросла и стала эффектной блондинкой. Фанаты поразились тому, как девушка похожа на свою маму.
Андрей Канчельскис – младший с сестрой Евой. Фото: Инна Михайлова