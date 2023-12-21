Жена Стаса Михайлова показала фото с сыном и маленькой внучкой

Стас Михайлов уже много лет выступает на сцене. Он является одном из самых востребованных артистов. У него большая армия поклонников. Примечательно, что сердце певца завоевала Инна Михайлова. Они поженились спустя пять лет после знакомства.

У них двое общих детей — Иванна и Мария. А также у каждого из супругов есть наследники от прошлых отношений. У жены артиста от футболиста Андрея Канчельскиса есть сын Никита и дочь Дарья. 21 декабря она поздравила своего старшего наследника.