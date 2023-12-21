Певица Ангина рассказала о фиаско с Данилой Козловским: «Просто было интересно с ним поболтать»

По словам Ангины, она посмотрела фильм с участием актера и влюбилась. Певица уточнила, что тогда он только начинал карьеру, поэтому не был популярен. А так как артистка уже имела опыт по завоеванию мужчины, она захотела всеми силами стать ближе к Даниле.

Тогда Игошина вспомнила, что у нее есть человек из кино — муж Насти Кочетковой, которым на тот момент был Резо Гигинеишвили. И режиссер дал ей номер телефона актера. Ангина похвасталась, что помогла ему получить роль в фильме «Москва, я люблю тебя!». Режиссер Алексей Голубев прислушался к ее совету.

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«Он сказал: "Надо его встретить". Я сказала, что это сделаю. Я Дане написала, представилась и предложила поболтать. Не то чтобы я его нахрапом хотела взять, но мне просто было интересно с ним поболтать. На тот момент у меня была лидирующая позиция – я должна была взять. Я первого своего парня Диму так завоевала», — поделилась звезда в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Но их встреча так и не состоялась. Певица призналась, что добиться Козловского у нее не получилось, но именно он направил ее в кино.