Боня и Водонаева раскрыли личные секреты Тимати: «Когда Алена рожала дочь, он откровенно загулял»

Одним из самых завидных холостяков в России называют Тимати. Он в свои 40 лет ни разу не был женат. При этом рэпер построил успешную карьеру на сцене и развивает свой бизнес. Уже больше года у него отношения с моделью Валентиной Ивановой.
От прошлых отношений у него есть дети: дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Примечательно, что о его личной жизни заговорили Виктория Боня и Алена Водонаева в шоу «Злые языки». Оказалось, что у него в жизни была настоящая драма.
На этот раз они вспомнил про Шишкову, которая была первой, с кем у рэпера был долгий роман.
«Помните, когда Алена рожала дочь, Тимати откровенно загулял. Все писали, что у него случился роман с Решетовой», — заявила Водонаева.
А Боня также добавила, что артист ей рассказывал, что у него были серьезные намерения. По ее словам, рэпер просил руки и сердце Алены, но свадьба у них так и не состоялась. Водонаева пришла к выводу, что рэпер изначально любил другую женщину, а модель стала для него трофеем, так как была одной из самых красивых девушек на тот момент.
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«Она была самой красивой, самой популярной и успешной. Но она не была его любимой, его любимой женщиной всегда была Мила Волчек, которая ушла от него к какому-то очень успешному, состоятельному человеку. Она разбила ему сердце. Встретив Алену, он не смог ее упустить, но причинил боль, очень сильно ее подкосил. Человек просто разбился», — поделилась бывшая участница шоу «Дом-2» в проекте «Злые языки».
Алена Шишкова с дочкой. Фото: соцсети Алены Шишковой