Боня и Водонаева раскрыли личные секреты Тимати: «Когда Алена рожала дочь, он откровенно загулял»

Одним из самых завидных холостяков в России называют Тимати. Он в свои 40 лет ни разу не был женат. При этом рэпер построил успешную карьеру на сцене и развивает свой бизнес. Уже больше года у него отношения с моделью Валентиной Ивановой.

От прошлых отношений у него есть дети: дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Примечательно, что о его личной жизни заговорили Виктория Боня и Алена Водонаева в шоу «Злые языки». Оказалось, что у него в жизни была настоящая драма.