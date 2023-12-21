Настя Ивлеева ответила на обвинения после «голой вечеринки» со звездами: «Это того стоило»

Настя Ивлеева уже много лет работает на телевидении. Она стала ведущей шоу «Орел и решка», а теперь ведет «Тревел Баттл». Блондинка также создала свои блоги. Примечательно, что в этом году она сильно похудела.
Теперь Ивлеева все чаще снимается в кино. Она все больше интересуется модой. Порой блогерша выбирает смелые наряды. А 20 декабря она закатила провокационную вечеринку, у которой был «голый» дресс-код. Филипп Киркоров, Лолита Милявская Ксения Собчак. Они все соблюли требования и пришли в откровенных нарядах.
Сама Настя надела прозрачное мини, показав нижнее белье и цепочку с камнями на пятой точке с бриллиантом стоимостью 23 млн рублей.
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«Это того стоило. Я обожаю, что о каждой моей вечеринке пишут, что разврат, бесовщина и ниже некуда. Хотя просто пришли красивые люди в полуобнаженных нарядах. Но при этом мы смотрим на Запад, на выходы стройных моделей и говорим: «Они такие красивые!»
Выходят наши красивые, подтянутые артисты и все сразу: «Как так можно! Эстрада опустилась!» Я это так люблю! Пусть это никогда не проходит! Я не хочу, чтобы в мире было полное принятие друг друга, тогда станет скучно. Мы загнемся от посредственности», — высказалась звезда в своем Telegram.