Настя Ивлеева ответила на обвинения после «голой вечеринки» со звездами: «Это того стоило»

Настя Ивлеева уже много лет работает на телевидении. Она стала ведущей шоу «Орел и решка», а теперь ведет «Тревел Баттл». Блондинка также создала свои блоги. Примечательно, что в этом году она сильно похудела.

Теперь Ивлеева все чаще снимается в кино. Она все больше интересуется модой. Порой блогерша выбирает смелые наряды. А 20 декабря она закатила провокационную вечеринку, у которой был «голый» дресс-код. Филипп Киркоров, Лолита Милявская Ксения Собчак. Они все соблюли требования и пришли в откровенных нарядах.