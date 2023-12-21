Агата Муцениеце и Павел Прилучный после спора по алиментам встретились в школе ради дочери

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она признавалась, что сначала строила карьеру модели, но потом стала актрисой. В свое время она строила отношения с Павлом Прилучным. Но спустя восемь лет брака они развелись.

Даже ради сына Тимофея и дочки Мии бывшие супруги не смогли сохранить союз. Спустя два года артист обзавелся новой семьей. Он женился на Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля. А вот с бывшей женой у него отношения стали плохие. Агате даже пришлось подать в суд, чтобы ей увеличили алименты.