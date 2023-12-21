Агата Муцениеце и Павел Прилучный после спора по алиментам встретились в школе ради дочери

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она признавалась, что сначала строила карьеру модели, но потом стала актрисой. В свое время она строила отношения с Павлом Прилучным. Но спустя восемь лет брака они развелись.
Даже ради сына Тимофея и дочки Мии бывшие супруги не смогли сохранить союз. Спустя два года артист обзавелся новой семьей. Он женился на Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля. А вот с бывшей женой у него отношения стали плохие. Агате даже пришлось подать в суд, чтобы ей увеличили алименты.
Недавно актриса передумала и забрала свое заявление. По всей видимости, они смогли договориться. А накануне Муцениеце приехала в школу к дочке. Она решила поддержать наследницу, которая готовила номер для утренника. Актриса приехала прямо со съемок в театре-кабаре Crave.
«Сегодня мама и дочь играли на разных сценах параллельно. Горжусь своей малышкой», — поделилась эмоциями Агата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Оказалось, что приехал и Павел. Он тоже заснял наследницу, но из другого угла зала. Актер не стал позировать с бывшей женой на камеру.
«Моя маленькая актриса», — заявил Прилучный.
Поклонники были рады, что бывшие супруги увиделись ради дочки. Однако многие решили, что это не понравилось Брутян, так как с ее появлением актер даже перестал приезжать на праздники детей.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный пришли в школу к дочке. Фото: соцсети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного