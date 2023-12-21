Агата Муцениеце и Павел Прилучный после спора по алиментам встретились в школе ради дочери

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце приехала поддержать дочку и впервые за долгое время увиделась с бывшим мужем.

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она признавалась, что сначала строила карьеру модели, но потом стала актрисой. В свое время она строила отношения с Павлом Прилучным. Но спустя восемь лет брака они развелись. 

Даже ради сына Тимофея и дочки Мии бывшие супруги не смогли сохранить союз. Спустя два года артист обзавелся новой семьей. Он женился на Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля. А вот с бывшей женой у него отношения стали плохие. Агате даже пришлось подать в суд, чтобы ей увеличили алименты. 

Недавно актриса передумала и забрала свое заявление. По всей видимости, они смогли договориться. А накануне Муцениеце приехала в школу к дочке. Она решила поддержать наследницу, которая готовила номер для утренника. Актриса приехала прямо со съемок в театре-кабаре Crave. 

«Сегодня мама и дочь играли на разных сценах параллельно. Горжусь своей малышкой», — поделилась эмоциями Агата.

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Оказалось, что приехал и Павел. Он тоже заснял наследницу, но из другого угла зала. Актер не стал позировать с бывшей женой на камеру. 

«Моя маленькая актриса», — заявил Прилучный.

Поклонники были рады, что бывшие супруги увиделись ради дочки. Однако многие решили, что это не понравилось Брутян, так как с ее появлением актер даже перестал приезжать на праздники детей. 

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