Брутян учит семимесячного сына Прилучного спать самостоятельно: «Бережем мамину спину»

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. Она снимается в фильмах и сериалах. Именно на работе артистка познакомилась с Павлом Прилучным. Примечательно, что отношениях у них завязались спустя два гожда после того, как звезда сериала «Мажор» развелся с Агатой Муцениеце.

Они теперь живут в большом доме и растят сына Микаэля. А так как у актера есть дети от первого брака сын Тимофей и дочка Мия, то он помогает молодой жене и част сам нянчится с маленьким наследником.