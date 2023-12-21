Брутян учит семимесячного сына Прилучного спать самостоятельно: «Бережем мамину спину»

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. Она снимается в фильмах и сериалах. Именно на работе артистка познакомилась с Павлом Прилучным. Примечательно, что отношениях у них завязались спустя два гожда после того, как звезда сериала «Мажор» развелся с Агатой Муцениеце.
Они теперь живут в большом доме и растят сына Микаэля. А так как у актера есть дети от первого брака сын Тимофей и дочка Мия, то он помогает молодой жене и част сам нянчится с маленьким наследником.
21 декабря Брутян поделилась новыми кадрами. Она засняла малыша, который барахтал ножками на кровати родителей. Мальчик притащил к себе подушку. Он рассмешил свою маму.
«Мика, ну что это такое? Давай, верни подушку на место. Засыпай, хулиган какой! Ручоночки мои любимые! Учимся самостоятельно спать. Бережем мамину спину», – поделилась актриса.
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Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик быстро растет. Пока супруги скрывают его лицо. Однако фанаты уверены, что ближе к первому дню рождения они увидят Микаэля.