Арзамасова запечатлелась с двухлетним сыном и пасынком на гала-шоу Авербуха: «Чудесный снимок»

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press 

Актриса Лиза Арзамасова сделала редкое фото с повзрослевшим сыном Ильи Авербуха от первого брака.

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру. Она стала известной актрисой. Примечательно, что в этом году она снялась в новом сезоне «Папиных дочек». Артистка также играет в театре. Она уже три года счастлива в браке с Ильей Авербухом

Супруги растят сына Льва, которому два года. Недавно фигурист отметил свой юбилей. В честь этого события он устроил гала-шоу, на котором собрал друзей и близких. На мероприятии побывали  его родные. Лиза привела маленького наследника на шоу. 

На этот раз Лиза поделилась кадром, на котором запечатлелась с мужем и сыном. Также с ней позировал пасынок Мартин. Актриса выложила редкое фото. Наследнику Авербуха от брака с Ириной Лобачевой уже 19 лет. Он нашел общий язык с мачехой и регулярно общается с отцом, а также с маленьким братом. 

«Вот какой чудесный снимок прислали мне с гала-шоу Ильи», – написала актриса. 

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Также Арзамасова рассказала, что Льва привела на репетицию. Она объяснила, что привела его на работу папы. Мальчик завороженно смотрел на большой зал и тихо произнес: «Работа». Поклонники были восхищены дружной семьей. 

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