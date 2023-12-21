Арзамасова запечатлелась с двухлетним сыном и пасынком на гала-шоу Авербуха: «Чудесный снимок»

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру. Она стала известной актрисой. Примечательно, что в этом году она снялась в новом сезоне «Папиных дочек». Артистка также играет в театре. Она уже три года счастлива в браке с Ильей Авербухом.

Супруги растят сына Льва, которому два года. Недавно фигурист отметил свой юбилей. В честь этого события он устроил гала-шоу, на котором собрал друзей и близких. На мероприятии побывали его родные. Лиза привела маленького наследника на шоу.