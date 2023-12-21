Арзамасова запечатлелась с двухлетним сыном и пасынком на гала-шоу Авербуха: «Чудесный снимок»

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру. Она стала известной актрисой. Примечательно, что в этом году она снялась в новом сезоне «Папиных дочек». Артистка также играет в театре. Она уже три года счастлива в браке с Ильей Авербухом.
Супруги растят сына Льва, которому два года. Недавно фигурист отметил свой юбилей. В честь этого события он устроил гала-шоу, на котором собрал друзей и близких. На мероприятии побывали его родные. Лиза привела маленького наследника на шоу.
На этот раз Лиза поделилась кадром, на котором запечатлелась с мужем и сыном. Также с ней позировал пасынок Мартин. Актриса выложила редкое фото. Наследнику Авербуха от брака с Ириной Лобачевой уже 19 лет. Он нашел общий язык с мачехой и регулярно общается с отцом, а также с маленьким братом.
«Вот какой чудесный снимок прислали мне с гала-шоу Ильи», – написала актриса.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыновьями. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Также Арзамасова рассказала, что Льва привела на репетицию. Она объяснила, что привела его на работу папы. Мальчик завороженно смотрел на большой зал и тихо произнес: «Работа». Поклонники были восхищены дружной семьей.