Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Вика Лысковец ждут мальчика

Стало известно, ребенка какого пола ждут участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Вика Лысковец. Выяснилось, что у пары родится мальчик.

На днях Салибеков и Лысковец устроили на Поляне «Дома-2» гендерную вечеринку. Правда, до нее пол будущего ребенка был секретом только для Вики Лысковец. Тигран Салибеков узнал пол малыша еще во время УЗИ. Он попросил, чтобы врач раскрыл ему эту тайну. У Тиграна Салибекова уже есть три сына от брака с Юлией Салибековой.

Вероятно, Тигран Салибеков на этот раз надеялся, что у него наконец-то будет дочь. Но нет. Судя по всему, у него получаются исключительно мальчики.

Во время гендерпати, на которой собрались все нынешние участники проекта «Дом-2», Тигран Салибеков зажег дымовую шашку. Из нее повалил синий дым, означающий, что Вика Лысковец носит под сердцем ребенка мужского пола.