Гуф об Айзе: «Двуличная хайпожорка, постоянно мне санитаров вызывает»

Известный рэпер Алексей Долматов рассказал, какие на самом деле отношения его связывают с первой женой Айзой. Говорит, что положиться на нее он может, но они практически не общаются.

«Двуличная хайпожорка, постоянно мне санитаров вызывает. Вчера вечером, например, хочет меня в рехаб положить все», — заявил он Алене Жигаловой.

Гуф подчеркнул, что давно не справляется со своими бывшими девушками. Якобы они находятся в сговоре друг с другом.

При этом сына от Айзы Долматов любит больше всего. Сэму сейчас 13 лет, у мальчика трудный возраст.

«Я уверен, что Сэм не будет музыкантом. Он просто будет делать деньги, он такой растет», — добавил Алексей.

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