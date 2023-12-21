Гуф о бывшей жене Юлии: «Эта девушка фальшивая, зацикленная на деньгах»

Музыкант Алексей Долматов рассказал, что его бывшая жена Юлия Королева его никогда не любила. Артист заявил, что рад разводу и налаживать отношения с девушкой не собирается.

«Не любила она меня никогда в жизни. На фотках она улыбается только за границей. Тварь конченная. Эта девушка фальшивая, зацикленная на деньгах. Она готова идти по головам», — рассказал он Алене Жигаловой.

Гуф подчеркнул, что понял это после рождения ребенка. Но уже было поздно что-то менять.

«Мне мама постоянно говорила, что она мне не подходит, он я ошибся», — добавил он.

Долматов подчеркнул, что даже ради ребенка не готов идти на компромиссы с Королевой. Музыкант надеется, что девочка подрастет и все поймет сама.

Общее имущество супруги не нажили. Гуф дарил Юлии машину, она так с ней и осталась.

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