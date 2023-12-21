Гуф уволил родную сестру, которая занималась его концертами

Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, рассказал, что поругался со своей родной сестрой Ольгой, которая занималась ранее организацией его концертов. Артист уволил девушку, они больше вместе не работают.

«Мне ее жалко, но есть на то причины. Лучше пусть она будет личным помощником, чем концертным менеджером», — заявил Гуф Алене Жигаловой.

С этого дня, по словам Алексея, Ольга буде заниматься бытовыми вопросами.

Также Долматов подчеркнул, что хочет реже выпускать песни и альбомы в будущем. Он подчеркнул, что устал, выгорел.

«Буду меньше гастролировать и буду жить на острове в Таиланде», — добавил музыкант.

В Таиланде у Гуфа есть два ресторана, кинотеатр под открытым небом и клуб для борьбы. Бизнес успешно развивается.

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