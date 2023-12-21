Потерявший работу на НТВ Сергей Соседов: «Я обязательно запишу новые песни назло всем завистникам»

Известный музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов анонсировал свое намерение начать певческую карьеру.

«Я обязательно запишу новые песни, назло всем завистникам», — объявил Сергей Соседов.

Это заявление эпатажный музыкальный критик сделал после своего выступления на шоу НТВ «Суперстар!», членом жюри которого он является. Сергей Соседов исполнил в эфире НТВ композицию под названием «Одиночество сердец». И номер, и вокал Сергея Соседова были подвергнуты жесткой критике. Но Соседов решил, что все это — не что иное как проявление зависти к его таланту и успеху.

Теперь Сергей Соседов решил всем доказать, что может добиться признания публики.

Напомним, накануне стало известно, что Сергей Соседов лишился работы на телеканале НТВ. Он был уволен с поста ведущего программы «За гранью». Новым ведущим ток-шоу станет Тимур Еремеев.

По материалам news.ru

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