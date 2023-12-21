Алена Кравец о причинах смерти 29-летнего Пухляша Дмитрия Красилова: «Проблемы с сердцем вызваны стрессом»

Певица и светская львица Алена Кравец заявила, что смерть 29-летнего шоумена Пухляша Дмитрия Красилова ей кажется очень странной. Кравец рассказала, что у Пухляша не было никаких вредных привычек. На светских мероприятиях, где они часто пересекались, Пухляш вел себя сдержанно и четко знал, сколько ему можно выпить. Никогда не позволял себе лишнего.
Алена Кравец полагает, что причиной смерти Пухляша не мог стать и лишний вес. Поскольку артист уже научился жить со своими особенностями.
Алена Кравец. Фото: Global Look Press
Алена Кравец считает, что Пухляш страдал от невостребованности. По ее словам, он записывал новые песни и снимал клипы, но они не «выстреливали», из-за чего Дмитрий Красилов очень переживал.
«Я считаю, что проблемы с сердцем вызваны как раз стрессом. Очень жаль, что у нашего любимого Пухляша так рано жизнь оборвалась», — высказалась Алена Кравец.
Напомним, Пухляш Дмитрий Красилов скоропостижно скончался 18 декабря на 30-м году жизни. Похоронен Пухляш будет на родине, в Алтайском крае. Церемония прощания состоится в ближайшую субботу, 23 декабря.
По материалам MK.RU