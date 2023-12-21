Алена Кравец о причинах смерти 29-летнего Пухляша Дмитрия Красилова: «Проблемы с сердцем вызваны стрессом»

Певица и светская львица Алена Кравец заявила, что смерть 29-летнего шоумена Пухляша Дмитрия Красилова ей кажется очень странной. Кравец рассказала, что у Пухляша не было никаких вредных привычек. На светских мероприятиях, где они часто пересекались, Пухляш вел себя сдержанно и четко знал, сколько ему можно выпить. Никогда не позволял себе лишнего.

Алена Кравец полагает, что причиной смерти Пухляша не мог стать и лишний вес. Поскольку артист уже научился жить со своими особенностями.