Сергей Никоненко предлагает Алле Пугачевой выступить с обращением к американцам

Народный артист России Сергей Никоненко поделился своим мнением относительно инициативы из Сети, где люди создали петицию в адрес Аллы Пугачевой. Они просят, чтобы та записала к ним новогоднее обращение.

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Никоненко в беседе с сайтом aif.ru высказал мнение, что эту петицию создали, чтобы окончательно Пугачева не забылась на родине. Только считает, что обращаться ей нужно не к нам, россиянам.

«Пусть к американцам обращается, а нас оставит в покое», - сказал Никоненко.

После того как Пугачева с пятым мужем и детьми сбежала из России в 2022 году, многие отвернулись от артистки. Ряды фанатов опустели, но артистка по-прежнему обращается к ним в своем микроблоге. Сначала она жила в Израиле, но этой осенью уехала на Кипр, подальше от обстановки.