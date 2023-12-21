Андрей Малахов и Дмитрий Борисов помирились спустя несколько лет после конфликта

На премьерном показе комедии «Холоп-2» Андрей Малахов и Дмитрий Борисов появились в обнимку. Оказалось, коллеги помирились и уже не имеют друг к другу претензий. Свои разногласия они решили оставить в прошлом и теперь довольно улыбаются в приятной компании перед камерами.

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Кошка между телеведущими пробежала несколько лет назад, когда Малахов уходил с Первого канала. Он только собирался перейти на «Россию 1», выпуски с его участием еще выходили в эфир. И он решил похлопотать за друга и порекомендовал Борисова на роль ведущего в его программу «Пусть говорят».

И когда заикнулся об этом, узнал, что новые выпуски передачи «Пусть говорят» уже снимают. Причем с Борисовым как ведущим. Тогда Малахов спросил напрямую Дмитрия, как так, тот ответил что-то пространное. С тех пор коллеги не общались и даже перестали заниматься в одном фитнес-клубе.