Анатолий Белый* попрощался с родиной: «Горечь ужасная»

С 2022 года многие знаменитости уехали из России. В их числе – певцы, телеведущие, актеры. Звезда театра и кино Анатолий Белый* тоже решил сменить родину и оказался в Израиле. Там он начал учить иврит, пытается строить карьеру на местной сцене. И нет-нет да и вспомнит про всею жизнь в России.

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На этот раз заговорить про родину ему пришлось после признания его в России иноагентом. Актер переваривал новость несколько дней и прервал, наконец, молчание у себя в микроблоге.

«Попал в действительно хорошую компанию. Честь быть в одном списке с такими людьми, но горечь ужасная. Бывшая Родина пригвоздила к позорному столбу, но нет, я не чувствую себя опозоренным. Ок, я понял, Родина, я все понял. Прощай!» - написал актер.

Многие звезды из числа иноагентов, кстати, живут в Израиле. Сам Белый*, по слухам, переписал свое московское имущество на жену, которая, не неподтвержденным данным, может регулярно бывать в России.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента