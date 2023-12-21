Батрутдинов – про Бузову: «Когда мы с Олей в кадре, у нас появляется химия»

Шоумен Тимур Батрутдинов в новом интервью сайту Hello! опроверг роман с Ольгой Бузовой. Их шипперят уже несколько лет, с тех пора как оба искали на реалити-шоу своих половинок. А потом все чаще выходили вместе в свет, снимались, даже отдыхали.

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Сейчас пути Батрутдинова и Бузовой несколько разошлись, и Тимур с Ольгой не так часто видятся, как хотелось бы. И резидент Comedy даже как будто ревнует свою подругу к коллеге по шоу «Новые звезды в Африке».

«Бузову уже впору женить с Мишей Галустяном — они часто появляются вместе. А я Олю давно не видел — только на съемках «Ивана Васильевича…» мы работали. Когда мы с Олей в кадре, у нас появляется химия», - рассказал Тимур в интервью.

Батрутдинов уверен, что если бы Бузова была резиденткой Comedy Club, то они с ней наверняка были бы дуэтом.