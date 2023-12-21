Кушанашвили рассказал, как заплакал после госпитализации Агутина

Певец Леонид Агутин в этом месяце здорово всех перепугал, оказавшись в больнице. Ему стало плохо, начались боли, в итоге у него обнаружили тромб, потребовалась экстренная операция. Эта ситуация так шокировала журналиста Отара Кушанашвили, что он принял ее очень близко к сердцу.

«Заплакал, когда узнал, что у него тромб в ноге. Леня, не смей!.. Были времена, когда мы в обнимку ходили, а Анжелика Варум нас разнимала. Любая весть о том, что моему другу плохо - это удар ножом мне в сердце, сокращается моя жизнь!» - признался Кушанашвили в своей передаче «Каково!».

Кушанашвили с Агутиным дружат очень много лет. Они общались еще когда, по словам Отара, были оба патлатые, а денег не было. Но Кушанашвили уже тогда верил в друга, знал, что тот будет музыкантом номер один.

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Сейчас Агутин уже выписался из больницы, готовится вернуться на сцену, но продолжает принимать препараты.