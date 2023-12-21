Директор Анатолия Цоя рассказала про причины его обморока: «Год был очень активным и напряженным»

Певец Анатолий Цой всех перепугал, когда упал в обморок на съемках собственного клипа. Его представители вышли на связь и рассказали, как все было и что с ним произошло.

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Оказалось, что процесс съемок происходил в полумраке. И не сразу все поняли, что именно случилось с исполнителем – он упал и не все поняли, что он без сознания. А когда оказались рядом, стали приводить его в чувство. Директор звезды шоу «Маска» рассказала mk.ru о возможных причинах происшествия с Цоем.

«Этот год был очень активным и напряженным в плане работы, артист совершил более 100 перелетов по всему миру, выпустил много материала и задействован в огромном количестве проектов и телешоу, поэтому организму, видимо, требуется перезагрузка. Так что на новогодних праздниках отдыхаем и занимаемся восстановлением», - рассказала представитель звезды.

Цой после новогодних праздников уже готовится пройти чек-ап организма, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.