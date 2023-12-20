Утяшева об отношениях с Волей: «Вместе 15 лет, а как будто первый месяц»

Ляйсан Утяшева уже больше 10 лет строит карьеру на телевидении. Раньше она вела шоу «Танцы», а теперь Ляйсан ведет несколько проектов, включая «Выжить в Дубае», где ее соведущим стал муж Павел Воля. Это одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Супруги заверяют, что не ссорятся. У них подрастают дети: сын Роберт и дочка София. В декабре у них особенно много работы. Однако накануне пара вместе появилась на светском мероприятии.