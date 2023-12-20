Утяшева об отношениях с Волей: «Вместе 15 лет, а как будто первый месяц»

Ляйсан Утяшева уже больше 10 лет строит карьеру на телевидении. Раньше она вела шоу «Танцы», а теперь Ляйсан ведет несколько проектов, включая «Выжить в Дубае», где ее соведущим стал муж Павел Воля. Это одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.
Супруги заверяют, что не ссорятся. У них подрастают дети: сын Роберт и дочка София. В декабре у них особенно много работы. Однако накануне пара вместе появилась на светском мероприятии.
Для такого случая Утяшева облачилась в силуэтное платье со стразами, которое сияло в лучах сафитов. Наряд подчеркнул ее фигуру. Лук дополнили сапоги на каблуке. А Воля выбрал черные брюки и жакет в рубчик.
Супруги шли в обнимку. В какой-то момент они решили позаигрывать друг с другом. Телеведущий опустил руку, положив ладошку ниже талии жены. Ляйсан поправила его руку, вернув на талию, и хлопнула его по бедру.
«15 лет вместе, а как будто первый месяц», – заявила она.
Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что считают их идеальными. «Какие вы классные! Пусть ваша любовь будет вечной», «Это же классно!Должна быть вечная искринка в отношениях», «Идеальная пара! Как всегда», «Так мило», – стали писать подписчики.
Напомним, что ранее Ляйсан признавалась, что никогда не пилит мужа. Она считает, что это нельзя делать. Телеведущая отметила, что для Павла она друг, с которым можно шкодничать.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой