Александр Петров вместе с 22-летней женой появился на премьере фильма «Холоп-2»

Александр Петров начал сниматься в 2010 году и стремительно построил карьеру. Сериал «Полицейский с Рублевки» прославил его на всю страну. В этом году актер неожиданно женился. Он осенью расписался в ЗАГСе с избранницей по имени Виктория Антонова.

А недавно пара устроила пышную свадьбу, на которой было несколько сотен гостей. Теперь артист не расстается с 22-летней избранницей. 20 декабря он появился с ней на премьере фильма «Холоп-2».