Александр Петров вместе с 22-летней женой появился на премьере фильма «Холоп-2»

Александр Петров начал сниматься в 2010 году и стремительно построил карьеру. Сериал «Полицейский с Рублевки» прославил его на всю страну. В этом году актер неожиданно женился. Он осенью расписался в ЗАГСе с избранницей по имени Виктория Антонова.
А недавно пара устроила пышную свадьбу, на которой было несколько сотен гостей. Теперь артист не расстается с 22-летней избранницей. 20 декабря он появился с ней на премьере фильма «Холоп-2».
Сам Петров не стал менять свой стиль в одежде. Он надел черную рубашку с футболкой и темные брюки с ботинками в тон. Его возлюбленная сделала аккуратную укладку с пробором на бок и низким хвостом. Она облачилась в черный костюм-тройку в полоску.
Лук дополнили остроносые туфли. Супруги в обнимку позировали на красной дорожке, а вот от комментариев отказались. По всей видимости, Александр пришел, чтобы поддержать Милоша Биковича, который сыграл главную роль в фильме. Ранее они вместе снимались в мелодраме «Лед».
Александр Петров и Виктория Антонова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Примечательно, что приехала на премьеру и Кристина Асмус. Она появилась на ковровой дорожке в числе последних. Возможно, акриса избегала встречи с Петровым. Напомним, что недавно экс-жена Харламова сообщила, что один друг от нее отписался в соцсетях, а потом попытался лишить ее работы через продюсеров. Поклонники решили, что речь идет про Александра. Когда он женился на своей молодой избраннице звезда написала в соцсетях: «Друг, R.I.P.».
На премьере Асмус щегольнула в кожаном топе и юбке миди. Она носить темные локоны, которым придала легкую волну. Актриса пришла без спутника. Отметим, что у нее уже давно отношения с коллегой Романом Евдокимовым.
Кристина Асмус. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro