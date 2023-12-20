Пухляша Дмитрия Красилова похоронят в Алтайском крае 23 декабря

Прощание со скоропостижно скончавшимся шоуменом и танцором Дмитрием Красиловым, которого все знают под псевдонимом Пухляш, состоится в ближайшую субботу, 23 декабря.

Тело Дмитрия Красилова будет предано земле на родине шоумена в Алтайском крае. Прощание состоится в городе Заринске на территории городского храма.

Здесь в час дня по местному времени соберутся друзья, близкие и поклонники Пухляша Дмитрия Красилова, чтобы отдать дань его памяти. Накануне сообщалось, что в Москву за телом сына прилетела мама Дмитрия Красилова, чтобы отвезти его на родину.

Напомним, Дмитрий Красилов скоропостижно скончался 18 декабря, ему было всего 29 лет. По предварительным данным, причиной смерти Дмитрия Красилова могла стать эндокринопатия.

По материалам ngs22.ru

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