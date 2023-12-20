Аглая Тарасова рассказала о работе с Климом Шипенко: «Помогает артисткам раскрыться»

Актриса Аглая Тарасова пошла по стопам своей мамы Ксении Раппопорт. И работа Аглаи уже впечатлила зрителей и экспертов. В 2019 году она стала лауреатом премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино.
Тогда артистка снялась в фильме «Лед» с Александром Петровым и Милошем Биковичем. С сербским актером у нее даже были романтические отношения, но роман быстро закончился. А теперь они снова снялись вместе в фильме «Холоп-2».
На этот раз они вместе появились на премьере комедии в Москве. Однако теперь бывших влюбленных связывает только дружба. У Милоша серьезные отношения с избранницей по имени Ивана Малич. Пара ждет ребенка. А вот Аглая пока не обрела счастье в личной жизни, но продолжает строить карьеру. Она рассказала о своих впечатлениях о роли Кати и работы с режиссером Климом Шипенко.
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«Мне было интересно разбирать момент, почему моя героиня стала такой, почему она закрылась от людей, от внешнего мира и почему она решила не верить любовь. Она в какой-то момент решила жить так, чтобы ей никто и никогда не смог сделать больно.
Команда потрясающая! Мы работали с большим удовольствием, очень много вложили в этот фильм сил и любви. Я давно хотела поработать с Климом. Он невероятно спокойный режиссер на площадке, неторопливый. Он помогает раскрыться артисткам, уважает каждого члена съемочной группы. Приезжать на площадку было большим удовольствием каждый день.
У нас были очень сложные смены и физически, и эмоционально. Но я ради таких смен и пошла в профессию», — поделилась звезда.
Аглая Тарасова и Милош Бикович. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro