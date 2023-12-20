Милош Бикович о съемках в фильме «Холоп-2»: «Костюмы 1812 года было не очень удобно носить»

Милош Бикович уже давно строит карьеру в кино. О нем хорошо отзывается знаменитый режиссер Никита Михалков. В копилке сербского актера уже десятки ярких ролей. Многие его знают по сериалу «Отель «Элеон». Но самой успешной стала картина Клима Шипенко «Холоп».
В этом году было снято продолжение комедии, которая била рекорды в российском прокате. И 20 декабря в Москве состоялась премьера фильма, на которой собралось много отечественных селебрити.
На этот раз Милош появился на публике в светлом костюме и голубой рубашке. Еще недавно он был блондином, но успел отрастить свой природный русый цвет волос. С ним на ковровой дорожке позировала Аглая Тарасова, которая пришла в черном силуэтном платье. Она раньше встречалась с сербским актером, но их роман был недолгим. Они сохранили дружеские отношения и снялись вместе в фильме.
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Аглая Тарасова и Милош Бикович. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Бикович находился в хорошем настроении. Он рассказал про съемки в продолжении «Холопа».
«Фильм наполнен юмором. А вот костюмы 1812 года было не очень удобно носить», — пояснил артист.
Напомним, что премьера комедии «Холоп-2» в кинотеатрах состоится 1 января 2024 года.