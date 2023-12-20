Милош Бикович о съемках в фильме «Холоп-2»: «Костюмы 1812 года было не очень удобно носить»

Милош Бикович. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Актер Милош Бикович предстал на премьере фильма «Холоп-2» вместе с Аглаей Тарасовой. Бывшая возлюбленная снялась с ним в комедии.

Милош Бикович уже давно строит карьеру в кино. О нем хорошо отзывается знаменитый режиссер Никита Михалков. В копилке сербского актера уже десятки ярких ролей. Многие его знают по сериалу «Отель «Элеон». Но самой успешной стала картина Клима Шипенко «Холоп». 

В этом году было снято продолжение комедии, которая била рекорды в российском прокате. И 20 декабря в Москве состоялась премьера фильма, на которой собралось много отечественных селебрити. 

На этот раз Милош появился на публике в светлом костюме и голубой рубашке. Еще недавно он был блондином, но успел отрастить свой природный русый цвет волос. С ним на ковровой дорожке позировала Аглая Тарасова, которая пришла в черном силуэтном платье. Она раньше встречалась с сербским актером, но их роман был недолгим. Они сохранили дружеские отношения и снялись вместе в фильме. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Аглая Тарасова и Милош Бикович. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Бикович находился в хорошем настроении. Он рассказал про съемки в продолжении «Холопа». 

«Фильм наполнен юмором. А вот костюмы 1812 года было не очень удобно носить», — пояснил артист.

Напомним, что премьера комедии «Холоп-2» в кинотеатрах состоится 1 января 2024 года.

Читайте также