Милош Бикович о съемках в фильме «Холоп-2»: «Костюмы 1812 года было не очень удобно носить»

Милош Бикович уже давно строит карьеру в кино. О нем хорошо отзывается знаменитый режиссер Никита Михалков. В копилке сербского актера уже десятки ярких ролей. Многие его знают по сериалу «Отель «Элеон». Но самой успешной стала картина Клима Шипенко «Холоп».

В этом году было снято продолжение комедии, которая била рекорды в российском прокате. И 20 декабря в Москве состоялась премьера фильма, на которой собралось много отечественных селебрити.