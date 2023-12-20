Диджей радио ENERGY пришел на красную дорожку с козой: «Ее назвали в честь Майли Сайрус»

«Ее назвали Майли в честь Майли Сайрус, потому что она любит Сайрус и flowers. Скажите Майли, и она на вас посмотрит», — пояснил Саймон. «Она любит цветочки, поэтому когда у нас играет в эфире песня Майли Сайрус — Flowers, она радуется», — добавила модель.

Диджей признался, что одолжил козу у знакомой. Он отметил, что животное где-то снималось, но он не знает где. Сам Саймон рассказал, что уже много лет трудится диджеем и является музыкантом, но не научился играть на гитаре. Однако он освоил игру на балалайке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Пока ходил в мужскую комнату, научился играть «Калинку-малинку». Я бы сказал, что сложнее играть на балалайке, чем на битическом аппарате», — поделился диджей радио ENERGY.

А Александра показала свои валенки, которые надела с платьем. Оказалось, что в эфире радио был запущен проект «Переведи с холопского на мажорский», а также создана лимитированная коллекция NRJ-валенок, выпущенных радиостанцией специально к премьере. Именно в них и щегольнула модель.