Юлия Салибекова заявила, что сыновья ее во всем поддерживают: «Мои мальчики, мои крылья»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном Салибековым осталась одна с тремя сыновьями - Роланом, Эльдаром и Тиграном.

Она в одиночку справляется с воспитанием детей, выдерживает суды и скандалы с бывшим мужем Тиграном и терпеливо сносит хейт в Сети. Юлия Салибекова дала понять, что силы на все это она черпает в своих сыновьях. В микроблоге она заявила, что они - ее поддержка в любой ситуации.

«Что бы кто ни говорил и ни писал, а моя семья всегда со мной и за меня. Мои мальчики, мои крылья», - написала Юлия Салибекова в микроблоге.

Кстати, по паспорту Юлия уже Колисниченко. Не так давно она вернула себе девичью фамилию, под которой много лет назад пришла на телепроект «Дом-2».

Прошло уже больше года с тех пор, как Юлия развелась с Тиграном, с которым прожила в браке десять лет и родила троих детей. Сейчас Салибеков вновь готовится к свадьбе. Он женится на Виктории Лысковец, которая ждет от него ребенка.

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