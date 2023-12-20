Павел Деревянко о своей роли в фильме «Холоп-2»: «С удовольствием воплотил смешного Наполеона на экране»

Павел Деревянко уже длительное время строит карьеру в кино. В его копилке десятки ролей. Он сыграл в сериалах «Дылды», «Беспринципные», «Домашний арест». Зачастую ему достаются непростые роли, где он играет хитрых персонажей.
На этот раз он снялся в фильме «Холоп-2». Первая часть комедии Клима Шипенко произвела фурор. В ней снова главного героя сыграл Милош Бикович. 20 декабря состоялась премьера в Москве, на которой появились многие актеры из фильма.
На ковровой дорожке Деревянко появился в одиночестве. Обычно он редко появляется на публике с семьей и детьми. Актер был в отличном настроении. Он рассказал, что сыграл в фильме Наполеона.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Слава богу, голова на месте. Это моя работа! Я с удовольствием воплотил смешного Наполеона на экране и этому рад, но не более того», – поделился актер.
Напомним, что большая премьера «Холопа-2» в кинотеатрах запланирована на 1 января 2024 года.