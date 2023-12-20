Павел Деревянко о своей роли в фильме «Холоп-2»: «С удовольствием воплотил смешного Наполеона на экране»

Павел Деревянко уже длительное время строит карьеру в кино. В его копилке десятки ролей. Он сыграл в сериалах «Дылды», «Беспринципные», «Домашний арест». Зачастую ему достаются непростые роли, где он играет хитрых персонажей.

На этот раз он снялся в фильме «Холоп-2». Первая часть комедии Клима Шипенко произвела фурор. В ней снова главного героя сыграл Милош Бикович. 20 декабря состоялась премьера в Москве, на которой появились многие актеры из фильма.