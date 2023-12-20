Друг Градского вспомнил, что тот говорил о браке Пугачевой с Галкиным*: «Живет за счет своего мужика»

На этот раз журналист Евгений Додолев поделился личным. Он пишет книгу, которую приурочит к 75-летию со дня рождения композитора. Градский ему рассказывал, что Примадонна в начале карьеры долго не могла зарабатывать, так как у нее были проблемы со здоровьем.

По словам артиста, у Аллы Борисовны в 80-х были проблем с голосом, поэтому она редко выступала на корпоративах. Бывший наставник в шоу «Голос» считал, что Пугачева жила за счет своих мужей. Он заверял, что ее обеспечивали Евгений Болдин, а потом Филипп Киркоров. Эта роль затем перешла ее нынешнему супругу.

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«По словам Александра Борисовича, сначала Пугачеву обеспечивал Киркоров, потом Галкин*. Точная цитата: Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим* ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина – за счет своего мужика», — поделился Евгений.

Также журналист отметил, что Градский старался не критиковать Пугачеву, так как был уверен, что его начнут обвинять в зависти к певице, которая построила успешную карьеру, пишет «АиФ».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.