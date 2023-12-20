Друг Градского вспомнил, что тот говорил о браке Пугачевой с Галкиным*: «Живет за счет своего мужика»

Алла Пугачева покинула Россию. Больше года она живет за границей. Певица уже не дает концерты. Она сосредоточила внимание на воспитании двойняшек Лизы и Гарри. Недавно они стали жить на Кипре, покинув Израиль.
При этом порой артистка ездит на концерты друзей и весело проводит время с мужем Максимом Галкиным*. Сам юморист регулярно гастролирует. Примечательно, что пару не раз критиковали за их решение уехать. Интерес к ним не угасает. Оказалось, что их брак обсуждал даже Александр Градский.
На этот раз журналист Евгений Додолев поделился личным. Он пишет книгу, которую приурочит к 75-летию со дня рождения композитора. Градский ему рассказывал, что Примадонна в начале карьеры долго не могла зарабатывать, так как у нее были проблемы со здоровьем.
По словам артиста, у Аллы Борисовны в 80-х были проблем с голосом, поэтому она редко выступала на корпоративах. Бывший наставник в шоу «Голос» считал, что Пугачева жила за счет своих мужей. Он заверял, что ее обеспечивали Евгений Болдин, а потом Филипп Киркоров. Эта роль затем перешла ее нынешнему супругу.
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«По словам Александра Борисовича, сначала Пугачеву обеспечивал Киркоров, потом Галкин*. Точная цитата: Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим* ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина – за счет своего мужика», — поделился Евгений.
Также журналист отметил, что Градский старался не критиковать Пугачеву, так как был уверен, что его начнут обвинять в зависти к певице, которая построила успешную карьеру, пишет «АиФ».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.