Ставшая мамой в этом году Алиана Устиненко из «Дома-2» ждет третьего ребенка: «Мы не планировали»

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко в этот декабрьский день призналась подписчикам, что через несколько месяцев вновь станет мамой. Уже в третий раз. Пикантность ситуации заключается в том, что дочери Алианы Устиненко, которая появилась на свет в этом году, еще нет и восьми месяцев.

Алиана Устиненко дала понять, что третья беременность стала для нее полной неожиданностью. Судя по всему, срок уже довольно приличный. Ведь Алиана призналась, что сообщила об интересном положении, потому что его уже невозможно скрывать. А это значит, что беременность приближается к середине.

«Скажу сразу, мы не планировали. Для нас это тоже большая неожиданность. Но мы, конечно, рады», - поделилась Алиана Устиненко в микроблоге.

Будущий малыш станет третьим ребенком Алианы. Она воспитывает сына Роберта от брака с Сашей Гобозовым. Мальчику в мае будущего года исполнится 10 лет. И от гражданского мужа, музыканта Максима Меченкова, Алиана в конце апреля этого года родила дочку Микаэллу.

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