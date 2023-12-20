Равшана Куркова впервые показала лицо маленькой дочки на съемках: «Это уже ее вторая роль»

Равшана Куркова уже больше 20 лет снимается в кино. Она является одной из самых известных актрис из Ташкента. Ей доводилось сниматься с Милошем Биковичем, Алексеем Чадовым и другими селебрити. О личной жизни она умалчивает после развода с Артем Ткаченко в 2008 году.

Для многих было неожиданностью, когда в 2021 году артистка сообщила, что у нее растет полуторагодовалый сын Гаспар. Отцом мальчика оказался бизнесмен Сергей Амарян. А в марте этого звезда стала мамой во второй раз. Она родила дочку Самиру.