Равшана Куркова впервые показала лицо маленькой дочки на съемках: «Это уже ее вторая роль»

Равшана Куркова уже больше 20 лет снимается в кино. Она является одной из самых известных актрис из Ташкента. Ей доводилось сниматься с Милошем Биковичем, Алексеем Чадовым и другими селебрити. О личной жизни она умалчивает после развода с Артем Ткаченко в 2008 году.
Для многих было неожиданностью, когда в 2021 году артистка сообщила, что у нее растет полуторагодовалый сын Гаспар. Отцом мальчика оказался бизнесмен Сергей Амарян. А в марте этого звезда стала мамой во второй раз. Она родила дочку Самиру.
До недавнего времени Равшана прятала младшую наследницу. Она также не говорит, кто ее отец, так как с Амаряном актриса рассталась еще в прошлом году. Лишь сына она теперь показывает часто. А 20 декабря Куркова поделилась кадрами со съемок сериала. Она в нем предстала вместе со своей девятимесячной дочкой. На кадрах малышка бодике сидит на руках у мамы. У нее растет темные волосы, а глаза темно-карие, как у мамы.
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«Сегодня стартовал официальный трейлер финального сезона «Предпоследняя Инстанция» и с разрешения нашего режиссера Ольги Акатуевой делюсь кадрами с моей дочкой Самирой (у которой, вообще-то, это уже вторая роль, первая случилась еще до ее рождения - в сериале «Контакт», где беременной была не только моя героиня Кравцова, но также и я в реальной жизни).Самирка - любовь», – написала звезда.
Равшана Куркова с дочкой. Фото: соцсети Равшаны Курковой
Поклонники пришли в восторг от фото. Многие отметили, что девочка очень похожа на маму.