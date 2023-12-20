Причиной скоропостижной смерти Дмитрия Красилова могла стать эндокринопатия

Дмитрий Красилов умер в 18 декабря. Его тело обнаружили в квартире, которую он купил два года назад. Директор ведущего шоу «Поехали» на «Муз ТВ» Андрей Наконечный пытался дозвониться до шоумена, но не смог. Именно после этого квартиру вскрыли. На тот момент танцор уже был мертв.
Случившееся поразило отечественный шоу-бизнес. Многие артисты вспоминают, что он был добрым и позитивным. Эксперты отмечали, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Однако точные данные будут известны после вскрытия тела.
По данным Telegram-канала Baza, причиной смерти Дмитрия с большой вероятностью стала эндокринопатия – болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез. Кроме того, в крови у танцора был выявлен алкоголь. Накануне смерти он находится на красной дорожке, где скорее всего и мог выпивать.
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Также были взяты анализы на наркотические вещества, но результаты будут готовы лишь через месяц. Мама Красилова уже прилетела в Москву. Друзья решили собрать деньги на похороны шоумена. Отмечается, что похоронят 29-летнего артиста в Алтайском крае.