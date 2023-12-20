Причиной скоропостижной смерти Дмитрия Красилова могла стать эндокринопатия

Дмитрий Красилов умер в 18 декабря. Его тело обнаружили в квартире, которую он купил два года назад. Директор ведущего шоу «Поехали» на «Муз ТВ» Андрей Наконечный пытался дозвониться до шоумена, но не смог. Именно после этого квартиру вскрыли. На тот момент танцор уже был мертв.

Случившееся поразило отечественный шоу-бизнес. Многие артисты вспоминают, что он был добрым и позитивным. Эксперты отмечали, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Однако точные данные будут известны после вскрытия тела.