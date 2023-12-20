Певец Анатолий Цой упал в обморок во время съемок клипа

Анатолий Цой много лет выступает на сцене. В декабре у артисты особенно плотный график, как и у других его коллег. Не все выдерживают такую нагрузку. И 20 декабря стало известно, что ему стало плохо во время съемок клипа. Певец упал в обморок.

В соцсетях появились кадры, на которых он едва может идти и теряется в пространстве. Поклонники были обеспокоены тем, как выглядел победитель шоу «Маска». Многие обеспокоены его здоровьем.