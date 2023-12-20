Певец Анатолий Цой упал в обморок во время съемок клипа

Анатолий Цой много лет выступает на сцене. В декабре у артисты особенно плотный график, как и у других его коллег. Не все выдерживают такую нагрузку. И 20 декабря стало известно, что ему стало плохо во время съемок клипа. Певец упал в обморок.
В соцсетях появились кадры, на которых он едва может идти и теряется в пространстве. Поклонники были обеспокоены тем, как выглядел победитель шоу «Маска». Многие обеспокоены его здоровьем.
Инцидент произошел на съемках нового клипа TSOY «Торнадо». У него там были танцевальные связки. И в этот момент певец почувствовал себя плохо. После дубля Анатолий не стал вставать на ноги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Съемочная команда не сразу поняла, что произошло. На слова режиссера артист не реагировал. Позже выяснилось, что он потерял сознание на несколько минут. Ему потребовалась помощь врачей.
Теперь в январе Цою предстоит пройти обследования и восстановиться после напряженного рабочего месяца, пишет KP.RU.