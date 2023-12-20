Ольга Бузова разделась на сцене премии Fashion TV Russia: «Жмет жутко и натирает подмышки»

Ольга Бузова уже много лет выступает на публике. Она стала одной из самых известных персон в России. Ольга ведет телевизионные шоу, а также дает концерты. В этом году она не раз ездила на съемки за границу.

А в декабре артистка регулярно появляется на светских мероприятиях. На этот раз она приехала на премию Fashion TV Russia. Для такого случая лук для нее собрал стилист Никита Карстен. Она предстала в черном мерцающем платье со стразами и с объемным длинным кейпом в пол.