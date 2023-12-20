Ольга Бузова разделась на сцене премии Fashion TV Russia: «Жмет жутко и натирает подмышки»

Ольга Бузова уже много лет выступает на публике. Она стала одной из самых известных персон в России. Ольга ведет телевизионные шоу, а также дает концерты. В этом году она не раз ездила на съемки за границу.
А в декабре артистка регулярно появляется на светских мероприятиях. На этот раз она приехала на премию Fashion TV Russia. Для такого случая лук для нее собрал стилист Никита Карстен. Она предстала в черном мерцающем платье со стразами и с объемным длинным кейпом в пол.
Во время мероприятия Ольга позировала для фотографом. Она поправилась в этом году, но наряд скрыл все изъяны фигуры. Однако оказалось, что артистке было неудобно, так как вещи сидели очень туго. Когда ее позвали на сцену, чтобы вручить сразу две награды в номинациях «Фэшн-телеведущая» и «Икона стиля».
Она была рада и сразу поблагодарила поклонников, которые ценят каждый ее образ. Но потом ей захотелось прямо на сцене избавиться от неудобной части наряда. Она скинула свой кейп.
Также Ольга сняла свои длинные перчатки.
«Знаете, что я хочу больше всего на свете? Во-первых, снять перчатки, в них неудобно , потому что я не могу держать телефон. Во-вторых, кейп жутко жмет и натирает подмышки», — пожаловалась телеведущая, пишет «МК».
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«Ольга Бузова раздевается прямо на сцене», — прокомментировала она свои действия.
Многие восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что в платье без лишних деталей она стала выглядеть даже элегантнее.