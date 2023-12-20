Алсу рассказала о выступлении с Энрике Иглесиасом: «Я себя даже коллегой не чувствовала»

Алсу уже много лет выступает на публике. Она прославилась в совсем юном возрасте. Певица была самой юной из участниц, когда отправилась на «Евровидение» и оказалась в шаге от победы. Она и теперь продолжает строить карьеру.

Артистка участвует в праздничных концертах. А недавно ее спросили, что она чувствовала, когда пела с Энриге Иглесиасом. Они сняли совместный клип на хит «You are my number one». Впечатления от этой работы у нее остались до сих пор.