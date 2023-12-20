Алсу рассказала о выступлении с Энрике Иглесиасом: «Я себя даже коллегой не чувствовала»

Алсу уже много лет выступает на публике. Она прославилась в совсем юном возрасте. Певица была самой юной из участниц, когда отправилась на «Евровидение» и оказалась в шаге от победы. Она и теперь продолжает строить карьеру.
Артистка участвует в праздничных концертах. А недавно ее спросили, что она чувствовала, когда пела с Энриге Иглесиасом. Они сняли совместный клип на хит «You are my number one». Впечатления от этой работы у нее остались до сих пор.
По словам Алсу, у них было лишь одно совместное выступление. При этом они пообщались на репетиции и увиделись на афтерпати.
«В этот момент ты не ощущаешь себя каким-то известным человеком, потому что рядом с тобой, можно сказать, кумир, и ты чувствуешь себя, скорее, почитателем его таланта. Я себя даже коллегой не чувствовала. Энрике - звезда и красавчик, по которому страдали миллионы влюбленных в него девочек. И я – простая девочка стою с ним на одной сцене!» – рассказала артистка.
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В клипе можно увидеть кадры, где она поет в звукозаписывающее студии. Там же был снят и Иглесисас. запись осуществлял Джон Бон Джови. Эта студия находится в Нью-Джерси, но приезжали они туда по отдельности, пишет Aif.ru.