Марина Александрова предложила добавить Боярскую в Красную книгу: «Редкий человек в нашем мире»

Сегодня свой день рождения празднует российская актриса театра и кино Елизавета Боярская. Многие коллеги и близкие люди телезвезды отмечают, что это уникальный человек с большим сердцем. Подруга Марина Александрова опубликовала трогательный пост с поздравлениями, где восхитилась редкой красотой Боярской.

«Елизавета! Таких, как ты, нужно заносить в Красную книгу. Редкий ты человек в нашем мире! Восхищаюсь твоей красотой, а внутренней вдвойне!» - заявила звезда сериала «Открытый брак».

Она добавила, что очень ценит времяпровождение с подругой и радуется ее успехам. К посту Александрова прикрепила коллаж из совместных фотографий с Елизаветой. На фото видно, как девушки мило дурачатся и строят рожицы на камеру. Напомним, что актрисы познакомились на съемках сериала «МУР» в 2010 году и с тех пор крепко дружат.