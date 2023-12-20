Дмитрий Красилов незадолго до смерти обещал маме встретить с ней Новый год

Артисты, которые были знакомы с Дмитрием, не скрывают печали и своего удивления. Шоумену было всего 29 лет. Он признавался в интервью, что с детства у него возникли проблемы со здоровьем, а из-за сбоя в работе щитовидки танцор набрал вес. А недавно он рассказывал о планах на будущее. Когда-то на Новый год Красилов загадал желание, чтобы его жизнь изменилась.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

И в 2020 году о нем узнала вся страна, так как он снялся в клипе Little Big* на песню Uno. Ролик набрал 72 миллиона просмотров. После этого танцор стал появляться в медиа пространстве. В этом году он намеревался встреть 2024 год с мамой. Дмитрий не собирался рано умирать.

«Пока точно не знаю. Возможно, с друзьями, возможно — на работе. Как обычно, решу в последнюю неделю. Но 28 декабря ко мне должна приехать мама, и я обещал провести с ней время», — делился он на премьере фильма «Елки 10», пишет KP.RU.

Добавим, что по предварительным данным похороны Красилова могут пройти на его родине, в Алтайском крае.

* Солист группы Илья Прусикин включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.