Анна Нетребко ночью срезала свои волосы ножницами

Анна Нетребко уже много лет выступает на публике. Она стала одной из самых известных оперных певиц в мире. Российская артистка живет в Вене, где у нее есть роскошная квартира. Она регулярно появляется на сцене в разных странах.
В последнее время Анна часто посещает театр в качестве гостью, занимается танцами и готовится к новым ролям. А за 10 дней до Нового года звезда решила неожиданно сменить имидж. Она продемонстрировала результат в соцсети, выложив новые фото.
Так ночью Нетребко захотелось подстричся. Она не стала дожидаться утра и идти в салон. Певица взяла ножницы и срезала волосы. Она сама сделала себе аккуратную челку. Артистка осталась довольна результатом.
«Ну привет, Джоан Джетт! Клевые идеи всегда рождаются ночью», – заявила она.
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На кадры отреагировали друзья Анны. Многие осыпали ее комплиментами.
«Невероятная Анна!» – заявил историк моды Александр Васильев. «Обожаю!» – сказал дизайнер Игорь Гуляев. «Класс», – отреагировала актриса Ирина Безрукова.
Поклонники также были тоже восхищены. Многие отметили, что в 52 года она выглядит очень молодо. Ее новый имидж произвел впечатление на подписчиков.