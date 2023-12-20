Анна Нетребко ночью срезала свои волосы ножницами

Анна Нетребко уже много лет выступает на публике. Она стала одной из самых известных оперных певиц в мире. Российская артистка живет в Вене, где у нее есть роскошная квартира. Она регулярно появляется на сцене в разных странах.

В последнее время Анна часто посещает театр в качестве гостью, занимается танцами и готовится к новым ролям. А за 10 дней до Нового года звезда решила неожиданно сменить имидж. Она продемонстрировала результат в соцсети, выложив новые фото.