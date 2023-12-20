Никоненко о российских премиях, которые дали Орбакайте в декабре: «Очень плохо, что она получила!»

Накануне Кристина Орбакайте стала участницей церемонии вручения премий Fashion TV, где получила сразу две награды.

Актер Сергей Никоненко был возмущен этим фактом, он убежден, что получать награды должны артисты, которые проживают в России. Кристина Орбакайте же уже давно уехала в Америку, где обосновалась с мужем и дочкой. А на родине предпочитает зарабатывать деньги.

«Очень плохо, что она получила награды! Уехали, и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдется», - цитирует Никоненко МК.ru.

Он уверен, что в России множество патриотов, которые больше достойны присуждения разного рода премий.

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