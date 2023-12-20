Пухляша родные решили похоронить в родном Заринске Алтайского края

Для многих россиян стала настоящим ударом кончина Дмитрия Красилова, которого больше знали как Пухляша, снявшегося в популярном видеоклипе Little Big. Артисту, шоумену и телеведущему было всего 29 лет.

Пухляша родственники решили похоронить в родном Заринске, что в Алтайском крае. Мама Дмитрия уже выехала за телом сына в Москву.

Пока с точной датой близкие Красилова не определились, но друзья артиста сказали журналистам МК.RU, что обряд пройдет в субботу или воскресенье.

«Нас всех шокировала смерть Димы, 15 декабря мы с ним разговаривали, все было хорошо. А в ноябре он прилетал в Заринск, мы встречались компанией, отдыхали. Он пел нам, делился планами…» — сказала подруга Дмитрия Кристина.

По предварительным данным, шоумен ушел из жизни от сердечного приступа в квартире в полном одиночестве.

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