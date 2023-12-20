Елизавета Боярская сделала заявление в свой день рождения: «Верю в добро и любовь!»

Праздничную дату сегодня отмечает актриса Елизавета Боярская. Дочери народного артиста Михаила Боярского исполнилось 38 лет. Она опубликовала трогательный пост в социальных сетях, где поделилась с подписчиками своими пожеланиями.

«Сегодня день моего рождения! Верю в добро и любовь! Ценю дружбу и порядочность! Презираю жестокость и насилие! Хочу, чтобы люди жили в мире и согласии! Чтобы детей не бросали и боготворили, стариков не обманывали и уважали, животных не мучали и защищали, природу берегли и сохраняли! Люблю помогать, смеяться и обниматься. Люблю семью, друзей и свою профессию! Желаю всем и каждому только добра и радости!», - отметила именинница.

Знаменитость с самого утра получает огромное количество поздравлений. В стороне не остался и супруг Елизаветы, который назвал ее своим везением.