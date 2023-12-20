Апина высказалась о съемках ленты о поп-группе «Комбинация» с Прилучным: «С нетерпением жду сериал»

Павел Прилучный снимается в восьмисерийной биографической драме, которая расскажет о солистках группы «Комбинация», которая была мегапопулярной в 90-х годах. В этом коллективе выступали Татьяна Иванова, Алена Апина, Ольга Ахунова и Юлия Козюлькова. Вместе с мужем Зепюр Брутян в сериал снимается и звезда ситкома «СашаТаня» Анастасия Уколова.

За этот проект взялся режиссер Никита Власов. Кстати, Анастасии Уколовой досталась роль Алены Апиной. Также в сериале принял участие и звезда криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. Среди продюсеров отметились и создатели ленты «Король и Шут».